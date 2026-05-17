İstanbul Kağıthane Hasbahçe Etkinlik Alanı, Türk geleneklerinin en güçlü temsilcilerinden yağlı güreşin 32’nci kez adresi oldu. Federasyona kayıtlı 500 sporcunun katıldığı müsabakalarda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin İstanbul’daki en önemli alternatifi olarak kabul edilen Kağıthane Yağlı Güreşleri, her yaştan sporcuyu bir araya getirerek geleneksel spor kültürünü yaşatmaya devam etti.

ÜNLÜ BAŞPEHLİVANLAR ER MEYDANINDA

Etkinliğe Kırkpınar Altınkemer Başpehlivanları Yusuf Can Zeybek, Recep Kara, Mustafa Taş, Fatih Atlı gibi Türkiye’nin en başarılı isimleri damga vurdu. Bu ünlü pehlivanlar, genç sporculara ilham olurken, izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı. Sadabad Çayırı’nda kurulan er meydanında yağlı güreşin tüm güzellikleri sergilendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, organizasyonun önemine dikkat çekti. “500’den fazla sporcumuz müsabakaya çıkıyor. 1700’lü yıllardan başlayan, Sadabad devrinden, Lale Devri’nden bugüne kadar gelen bir serüveni burada ata sporumuzu güzel bir şekilde yaşatmış oluyoruz. Ülkemizin önemli başpehlivanları Kağıthane’mizde olacak” dedi. Başkan Öztekin, Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel sporları desteklemeye ve geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

RECEP KARA: ATA SPORUMUZU EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞATACAĞIZ

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Kağıthane’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Kağıthane’deyiz, ata sporumuz yağlı güreşin şöleni var. Ata sporumuzu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Seyircimizin ilgisi de gayet güzel, hava güzel. 500 sporcumuz kayıt yaptırdı, 22 tane de Kırkpınar’ın en seçkin başpehlivanı burada güreş tutacak. Ata sporumuzu seyircimizin karşısında en güzel şekilde yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA TAŞ: HAYALLER GERÇEK OLDU

Başpehlivan Mustafa Taş ise duygularını şöyle paylaştı: “Başpehlivanlık kategorisinde buranın son şampiyonuyum. 2024 yılında yapılmıştı en son. Büyüklerimizi izleyerek başpehlivanlık hayali kurarak bu sahalara çıkmıştık. Allah’a şükürler olsun hayal ettiğimiz her şey nasip oldu. İnşallah Kırkpınar’da da 2026 yılında altın kemer alıp hayatımıza devam etmek istiyoruz.”

Festivale ilk defa katıldığını belirten bir vatandaş, “İlk defa geliyorum, güreşleri izlemek için geldim. Ailecek geldik. Heyecanlıyız, güzel bir ortam. Böyle etkinliklerin devamını talep ediyoruz” dedi. Bir başka izleyici ise “Kağıthane’de oturuyorum, her sene güreşleri izlemeye gelirim. Seviyoruz, severek izliyoruz. Güreşe katılanlara ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.