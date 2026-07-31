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Kaynak: AA

Kırklareli’nde bir içecek fabrikasında 2 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, içecek fabrikası ile kaynak çalışmasını yapan mekatronik firmasında görevli 8 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, mekatronik firması müdürü B.D, fabrika müdürü T.D.K. ve üretim müdürü S.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mekatronik firması sahibi Z.D. hakkında konutu terk etmeme, fabrikanın bakım onarım mühendisi C.B. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST!

Mekatronik firması ustabaşı kaynakçısı E.K, fabrikanın laboratuvar uzmanı A.B.E. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı L.Ç. ise serbest bırakıldı.

NELER OLMUŞTU?

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir içecek fabrikasının bahçesinde, 29 Temmuz günü yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması sırasında patlama meydana gelmişti. Meydana gelen olayda, 2 işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.