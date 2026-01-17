Kırklareli Belediyesi, Yayla Mahallesi’nde uluslararası bir Dans Festivali düzenledi. Etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna’dan dansçılar katıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konuşmasında, insanın kalbinin attığı her yerde dans edilebileceğini vurguladı. Kırklareli Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini belirten Bulut, bu tür etkinliklerin her yaştan insanı bir araya getirdiğini ifade etti. Festivalin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Bulut, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından dansçılar sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. Ardından Bulut, dansçılar ve vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti.