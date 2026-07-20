Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde bir tırın dorsesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.
SINIR KAPISI YAKININDA DURDURULDU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan’a geçişlerin sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında şüpheli gördükleri 34 DSS 992 plakalı tırı durdurdu.
DORSEDE GÖÇMENLER BULUNDU
Kapaklı köyü yakınlarında durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada 34 düzensiz göçmen tespit edildi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla bağlantılı olarak tır sürücüsü Ş.B. ile yabancı uyruklu F.N. gözaltına alındı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİLER
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.