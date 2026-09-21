Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tüketicilere güvenli tarım ürünlerinin ulaştırılması amacıyla saha denetimlerini sürdürüyor.
Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, tarım ürünlerinde pestisit kalıntısı bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla numune alma işlemleri yapıldı.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarla gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşabilmesi hedefleniyor.
Yetkililer, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.