Süt ürünleri üretim tesisinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin İnece beldesinde bulunan süt ürünleri üretim tesisinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’a bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri de destek verirken, ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangında fabrikanın depo kısmında maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.