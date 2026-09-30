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Kaynak: İHA

Kırklareli Belediyesi, kentte yaşanan su kesintisine ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, Karacaibrahim Mahallesi'nde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında şebekeye geçici olarak su verilemeyecek.

Bunun yanı sıra Karacaibrahim Mahallesi'nde yer alan ve Pınar Mahallesi'nin belirli bir bölümünün su ihtiyacını karşılayan ana hatta arıza meydana geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle Pınar Mahallesi'nin bir bölümünde de su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, ekiplerin çalışmaları tamamlamasının ardından su akışının yeniden sağlanacağı, arıza giderilinceye kadar şebekeye su verilemeyeceği kaydedildi.