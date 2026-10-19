Kaynak: İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde taraflar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.20 sıralarında Yılmaz Mahallesi Tulumba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç. ile C.P. ve N.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahla ateş açılması sonucu olay yerinden geçen A.B. ve N.D. yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silahlı kavganın ardından yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli S.Ç.'nin izini tespit etti. Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanan S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, olayda kullanıldığı belirtilen tabanca da ele geçirildi.