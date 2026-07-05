Kaynak: İHA

Aileye ait ineklerden biri tek doğumda üç sağlıklı buzağı dünyaya getirdi. Hem aile üyelerini hem de köy halkını şaşırtan doğumun ardından anne inek ile yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yıllardır büyükbaş hayvancılıkla uğraştıklarını belirten aile fertleri, zaman zaman ikiz doğumlarla karşılaştıklarını ancak ilk kez üçüz buzağı sahibi olduklarını söyledi.

ÜÇÜNCÜ BUZAĞI SON KONTROLDE FARK EDİLDİ

Doğum anını anlatan Efehan Ergin, veteriner hekim eşliğinde gerçekleşen doğum sırasında önce tek, ardından iki buzağı beklediklerini ifade etti. Son kontrol sırasında üçüncü yavruyu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Ergin, "İlk buzağı doğduktan sonra ikinciyi fark ettik. Doğum tamamlandı diye düşünürken son bir kontrol daha yaptık ve üçüncü buzağıyla karşılaştık. Gerçekten çok şaşırdık. Şu anda biri erkek, ikisi dişi olmak üzere üç yavrumuz var. Erkek olan biraz daha iri. Hepsine büyük bir özenle bakıyoruz. Annelerinden sağılan sütle besliyoruz. Küçük oldukları için gerekli ilaç desteklerini de sağlıyoruz. En büyük temennimiz sağlıkla büyümeleri" dedi.

"HAYATIMIZDA İLK KEZ BÖYLE BİR DOĞUM GÖRDÜK"

Emirhan Ergin ise çocukluğundan bu yana hayvancılıkla iç içe olduğunu belirterek, ilk kez üçüz doğuma tanıklık ettiklerini söyledi. Daha önce ikiz buzağıların dünyaya geldiğini ancak üçüz doğumun ne kendilerinde ne de çevrelerinde yaşandığını ifade eden Ergin, haberi aldığında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Köy sakinlerinin de olaya ilgi gösterdiğini belirten Ergin, yavruların bakımını titizlikle sürdürdüklerini ve sağlıklı büyümeleri için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

"YILLARIN ARDINDAN BİR İLK"

Ailenin büyüğü Tuncay Ergin de uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını, ancak ilk kez üçüz buzağı doğumuna şahit olduklarını belirtti. Bu gelişmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Ergin, doğum sürecinde destek veren veteriner hekim Şevket Birinci'ye teşekkür ederek, anne inek ile yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Hayvancılığın ailelerinin geçim kaynağı olduğunu dile getiren Ergin, bu tür güzel gelişmelerin kendilerini daha da motive ettiğini ifade etti.

Doğumun ardından özel bakıma alınan üçüz buzağılar, hem aile tarafından özenle büyütülüyor hem de Kuleli köyünde ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.