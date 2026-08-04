Kaynak: İHA

Kırklareli'nde hayata geçirilen "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi çerçevesinde, Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Yuvada bulunan 2 yavru küçük akbabaya, bilimsel kuş halkasıyla birlikte GPS uydu vericisi monte edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve TREDAŞ ortaklığında yürütülen bu saha çalışması sayesinde, yavru akbabaların göç yolları, beslendiği bölgeler ve karşı karşıya kaldığı riskler anbean takip edilecek.

Proje yetkilileri, Kırklareli'ndeki bu yuvanın, küçük akbabaların ülkemizdeki en batı üreme sahalarından biri olduğuna dikkat çekti. Elde edilecek anlık verilerin; başta küçük akbaba olmak üzere şah kartal ve leylek gibi diğer önemli türlerin muhafazasına da ciddi katkı sunacağı belirtildi.

Uygulamanın hem bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi hem de bilimsel araştırmalara güvenilir veri sağlanması açısından kritik bir aşama olduğu vurgulandı.