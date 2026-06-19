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Kaynak: AA

Kırklareli’nin Kavaklı beldesinde bulunan bir arazide, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyen alevler, henüz hasadı yapılmamış bir buğday tarlasına sıçradı.

Vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde alevler yakınlardaki ağaçlık alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle toplamda 75 dönümlük tarım alanının hasar gördüğü öğrenildi.