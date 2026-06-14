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Kaynak: AA

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanmasına yönelik koordineli denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

JANDARMADAN TAKİPLİ SUÇÜSTÜ: ÖNCÜ ARAÇ YAKALANDI

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurpınar köyü istikametinde seyir halindeki iki otomobili şüphe üzerine yakın takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kaçakçılık faaliyetine öncülük (gözcülük) ettiği tespit edilen S.K. idaresindeki 34 HFN 130 plakalı otomobil ile arkasından gelen ve içinde düzensiz göçmenlerin taşındığı M.M.S. yönetimindeki 01 AGU 397 plakalı otomobili operasyonla durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramalarda 15 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirlenen sürücüler S.K. ve M.M.S. ile araçta bulunan K.Y.Y. isimli şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KENT MERKEZİNDE POLİSTEN KAÇAMADILAR

Aynı kararlılıkla kent merkezinde denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheli buldukları iki farklı otomobili durdurdu. Araçlar içerisinde yasa dışı yollardan ülkede bulunan 12 düzensiz göçmen ele geçirildi. Göçmenlerin taşınmasını sağlayan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

5 ORGANİZATÖR CEZAEVİNDE, GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE

Operasyonlar kapsamında yakalanan toplam 27 düzensiz göçmen, emniyet ve jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen göçmen kaçakçılığı şüphelisi 5 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, suçta kullanılan lüks ve binek sınıftaki 4 otomobile ise mahkeme kararıyla el konuldu.