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Kaynak: Haber Merkezi

Kırklareli'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlama can kaybına neden oldu.

KAYNAK ÇALIŞMASI SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada yaralanan işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, patlamaya ilişkin incelemeler sürüyor.