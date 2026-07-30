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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi'nin şap hastalığından ari yapısını muhafaza etmek amacıyla sürdürülen denetimlerde kaçak sevkiyata geçit verilmedi. Kırklareli'nde teknik ekiplerin icra ettiği yol kontrollerinde durdurulan bir araçta inceleme yapıldı. İncelemelerde, Anadolu'dan Trakya'ya resmi sevk evrakı ve gerekli izinler olmadan büyükbaş hayvan taşındığı tespit edildi.

Usulsüz nakil gerçekleştiren şahıslara, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 175 bin lira idari para cezası uygulandı. Bulaşıcı hastalıkların bölgeye yayılmasını önlemek ve ari statüyü riske atmamak adına yakalanan hayvanlar, güvenlik önlemleri altında en yakın kesimhaneye sevk edildi.

Yetkili merciler, hayvan sağlığını korumak ve olası hastalık risklerinin önüne geçmek için saha denetimlerinin ve yol kontrollerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.