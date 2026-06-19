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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla yayılarak çevredeki ekili tarlalara sıçradı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye hızla intikal eden Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için koordineli bir çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çabaları neticesinde söndürülen yangının ardından acı bilanço ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemelere göre, yangın nedeniyle buğday ve arpa ekili olan yaklaşık 500 dekarlık arazi büyük ölçüde zarar gördü. Ayrıca, daha önceden hasadı yapılmış komşu bir tarlada istiflenmiş halde bulunan çok sayıda saman balyası da yanarak kül oldu.