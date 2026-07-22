Kırklareli’nde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 4 ton 957 kilogram tüketime uygun olmayan et ürünü ele geçirildi.
ARAÇTA ETİKETSİZ ET BULUNDU
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kente uygunsuz et getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Babaeski ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, menşei belirsiz ve etiketsiz 305 kilogram dondurulmuş et tespit edildi.
İŞLETMEDE BÜYÜK İHLAL ORTAYA ÇIKTI
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki bir işletmede yapılan denetimde:
İşletmenin Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı olmadığı
Soğuk hava deposu olarak izinsiz faaliyet gösterdiği
Etlerin uygun soğuk zincir şartlarında saklanmadığı
belirlendi.
Bu kapsamda 4 ton 652 kilogram et ürününe el konuldu.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletme hakkında yasal işlem uygulanırken, ele geçirilen tüm et ürünleri ekipler tarafından imha edildi.
HALK SAĞLIĞI İÇİN SIKI DENETİM
Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.