Kırklareli'nin Doğu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler binanın üst katlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.
YANGIN 3 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bazı vatandaşların çalışmaları gözyaşlarıyla takip ettiği görüldü.
BULGARİSTAN YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Yangın nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ile AFAD İl Müdürü Tuncer Avcı da bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları takip etti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.