Kırklareli’de bir evde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Mehmet Erol’un, aslında bir cinayete kurban gittiği tespit edildi. Olayın ardından yangını şüpheli bulan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

EVİN ÇEVRESİNDE KAĞIT VE KARTONLA DOLAŞMIŞ

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, yangın öncesinde G.Ö. isimli kadının elindeki kağıt ve karton parçalarıyla evin çevresinde dolaştığını belirledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından G.Ö., emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yer göstermesi yaptırılan G.Ö., ölen Mehmet Erol ile husumetli olduğunu, evinde yangın çıkarmayı daha önceden tasarladığını itiraf etti. G.Ö., ifadesinde, evin çatısından içeriye girdikten sora kağıt ve tahta parçalarını evinden getirdiği ayçiçeği yağı ile ateşe verip yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme' suçundan tutuklandı.