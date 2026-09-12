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Kaynak: DHA

Pavli Panayırı'nın düzenlendiği Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Panayırda rahatsızlanan kişiyi Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıkan ambulans, hafif ticari araç ve otomobille çarpışıp, devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü sağlık personeli, 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pehlivanköy ilçemizde meydana gelen ve 112 Acil Sağlık ambulansımızın da karıştığı trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın takip ve tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Mesai arkadaşlarımıza ve kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.