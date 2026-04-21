Kırklareli konut piyasası, 2026 yılı Mart ayında ikinci el satışların domine ettiği bir tablo çizdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, il genelinde el değiştiren 522 konutun büyük çoğunluğu ikinci el binalardan oluştu.

KIRKLARELİ’NDE KONUT VE İŞ YERİ SATIŞLARI

Kırklareli’nde gerçekleşen 522 konut satışının 180’i ilk kez alıcısıyla buluşurken, 342 konut ikinci el piyasasında işlem gördü. Ticari mülk tarafında ise hareketlilik daha durağan seyretti; toplam 50 iş yeri satışının sadece 5’i sıfır binalarda gerçekleşirken, 45 satış ikinci el dükkan ve ofislerde yapıldı.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA KIRKLARELİ VE TÜRKİYE ZITLIĞI KIRKLARELİ’NDE

Mart ayında satılan konutların 133’ü banka kredisi (ipotekli) ile geri kalan 389’u ise nakit veya diğer yöntemlerle el değiştirdi. Türkiye genelinde ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı: Yüksek faiz ortamına rağmen ipotekli konut satışları geçen yıla oranla yüzde 35,9 gibi sert bir artışla 25 bin 978’e ulaştı. Benzer bir ivme iş yerlerinde de görüldü; ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları yüzde 60,1 oranında artış kaydetti.