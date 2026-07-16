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Kaynak: İHA

Kırklareli'de gökyüzü ile doğanın büyüleyici buluşması, hayranlık uyandıran fotoğraf karelerine yansıdı. Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde bir araya gelen yerel fotoğrafçılar, lavanta tarlalarının üzerinde parıldayan yıldızları ve Samanyolu Galaksisi'ni ölümsüzleştirdi.

Havanın tamamen açık olmasını ve ayın erken saatlerde batarak karanlık bir ortam sunmasını fırsat bilen ekip, kameralarını gökyüzüne doğrulttu. Mor lavanta tarlalarını ön plana alarak uzun pozlama tekniğini kullanan fotoğrafçılar, hem yıldız izlerini hem de Samanyolu Galaksisi'nin muhteşem detaylarını kaydetti.

Görsel bir şölene dönüşen çalışmanın ardından fotoğrafçılar, elde ettikleri göz alıcı sonuçlardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.