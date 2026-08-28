Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

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VİZE'DEKİ TÜM PLAJLARDA DENİZ YASAĞI

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girişlerin bugün için yasaklandığı belirtildi.

Kaymakamlık, vatandaşlardan alınan yasağa uymalarını istedi.

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JANDARMA EKİPLERİ DENETİM YAPACAK

Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyunca ilçedeki plajlarda denetim gerçekleştireceği kaydedildi.