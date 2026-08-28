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Kaynak: AA

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

VİZE'DEKİ TÜM PLAJLARDA DENİZ YASAĞI

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girişlerin bugün için yasaklandığı belirtildi.

Kaymakamlık, vatandaşlardan alınan yasağa uymalarını istedi.

JANDARMA EKİPLERİ DENETİM YAPACAK

Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyunca ilçedeki plajlarda denetim gerçekleştireceği kaydedildi.