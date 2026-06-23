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Kaynak: AA

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bulgaristan’a yasa dışı geçiş girişiminde bulunurken yakalanan düzensiz göçmenlerin ifadeleri ve şüphelilere ait cep telefonlarının incelenmesi sonucunda, sosyal medya üzerinden kurulan bir kanal aracılığıyla göçmen kaçakçılığına ilişkin tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlendi.

Yapılan araştırmalarda söz konusu hesabın Suriye uyruklu M.A. ve İ.A. tarafından yönetildiği tespit edilince kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul’a yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenlerin sosyal medya üzerinden kaçakçılarla irtibat kurduğu, gitmek istedikleri ülkeye göre kendilerinden 3 bin ila 5 bin avro arasında ücret talep edildiği ortaya çıktı. Anlaşma sağlanan göçmenlerin ise geçici olarak kiralanan evlerde toplandığı, ardından Edirne ve Kırklareli sınır hattına sevk edildiği belirlendi.

Şüpheli M.A. adına açılan ve suçtan elde edilen gelirlerin toplandığı değerlendirilen banka hesabında yapılan incelemelerde yaklaşık 15 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık dokuz ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından Kırklareli, İstanbul, Siirt ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız bir tabanca, 18 cep telefonu, şişme bot ve çeşitli miktarda fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Kırklareli Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 17’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.