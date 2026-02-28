Kırklareli'de otogar giriş-çıkış ücretlerini zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 belediye personelinden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Ç.T. ve E.Y. ile memur E.A. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden Ç.T. ile E.A. tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?



Kırklareli Belediyesi, yürüttüğü disiplin soruşturmasında hazırladığı rapor doğrultusunda 3 personel hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda, 2 Mayıs 2025'te görevlerinden uzaklaştırılan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Ç.T. ve E.Y. ile memur E.A'nın, mevzuat gereği tahsil etmek, korumak ve gözetmekle yükümlü oldukları otogar giriş-çıkış ücretlerini görev yaptıkları süre boyunca zimmetlerine geçirdikleri öne sürülmüş, zanlılar 24 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.