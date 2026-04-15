Uraloğlu, yazılı açıklamasında projeye ilişkin bilgi verdi. Çorum-Laçin yolu ile Kırkdilim tünellerindeki çalışmaları tamamladıklarını ve projelerin resmi açılışını yarın yapacaklarını belirten Uraloğlu, "Çorum, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor. Şehrimizin D-100 devlet yoluna bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık yolunun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin güzergahında kalan 25 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik." ifadelerini kullandı.

"KIRKDİLİM GEÇİŞİ'NE ÜÇ ÇİFT TÜP TÜNEL İNŞA ETTİK"

Uraloğlu, yolun Çorum ve Laçin arasındaki kesiminde bulunan ve 40 virajla geçilen Kırkdilim mevkiine dikkat çekerek, özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığı bu bölgede üç çift tüp tünel inşa ettiklerini belirtti.

Toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan tüneller sayesinde heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtiklerini aktardı.

Proje kapsamında T-1 Tüneli’nin 1389 metre, T-2 Tüneli’nin 1157 metre ve T-3 Tüneli’nin 1553 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak ticaret, turizm ve yaşam kalitesi artırılacak. Yolumuzla Çorum-Laçin seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edeceğiz, ayrıca çevreye zararlı karbon emisyonunu 3 bin 420 ton azaltacağız."