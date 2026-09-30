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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Kırıkkale’de spor yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Kırıkkale Valiliği ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokolle, il merkezine yeni bir yarı olimpik yüzme havuzu kazandırılması için önemli bir adım atıldı. Yeni yatırımla birlikte kent genelindeki yüzme havuzu sayısının artırılması ve “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” hedefinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

KIRIKKALE’NİN SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Kırıkkale’de vatandaşların ve özellikle çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde hizmet veren yüzme havuzlarına bir yenisi daha eklenecek. Bu kapsamda il merkezine yapılması planlanan yeni yarı olimpik yüzme havuzu için protokol imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilecek yatırımın, Kırıkkale’nin spor altyapısına katkı sağlaması ve yüzme sporunun kent genelinde daha fazla kişiye ulaştırılması hedefleniyor.

KENT GENELİNDE 8 HAVUZ HİZMET VERİYOR

Kırıkkale Valiliği açıklamasında, il genelinde halen 1 olimpik, 1 yarı olimpik ve 6 portatif olmak üzere toplam 8 yüzme havuzunun hizmet verdiği belirtildi.

Yeni yarı olimpik yüzme havuzunun da hizmete girmesiyle birlikte Kırıkkale’nin yüzme branşındaki sportif altyapısının daha da genişletilmesi planlanıyor.

Yatırımın özellikle yüzme öğrenmek isteyen çocuklar ve gençler açısından yeni imkânlar oluşturması beklenirken, yüzme sporuna ilginin artırılması ve daha geniş kesimlerin bu alandaki faaliyetlerden yararlanması amaçlanıyor.

“YÜZME BİLMEYEN KALMASIN” HEDEFİ

Yeni yatırımın temel hedeflerinden biri de “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yüzme eğitimlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması olacak.

Kırıkkale Valiliği, çalışmayı duyururken il merkezinden ilçelere, beldelerden köylere kadar yüzme öğrenme imkânlarının yaygınlaştırılmasına dikkat çekti.

Bu kapsamda yüzme havuzlarının yalnızca sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin temel yüzme becerilerini kazanabilecekleri eğitim alanları olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

SPOR TOTO’DAN KIRIKKALE’YE DESTEK

Kırıkkale’ye kazandırılması planlanan yeni yarı olimpik yüzme havuzu yatırımında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın desteği bulunuyor.

Yatırım için düzenlenen protokolün imzalanmasıyla birlikte projenin hayata geçirilmesi yönünde önemli bir aşama geride bırakıldı.

Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte Kırıkkale’de yüzme sporuna yönelik eğitim, antrenman ve sportif faaliyetler için il merkezinde ilave bir kapasite oluşturulması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN YENİ İMKÂN

Yüzme, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlayan önemli spor branşları arasında yer alırken, yüzme tesislerinin yaygınlaştırılması bu alandaki eğitimlere erişimi de kolaylaştırıyor.

Kırıkkale’de hayata geçirilmesi planlanan yeni yarı olimpik havuzun, çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmesine ve düzenli sportif faaliyetlere katılmasına imkân sağlaması bekleniyor.

Özellikle “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” hedefi doğrultusunda tesis kapasitesinin artırılmasıyla daha fazla çocuğun yüzme eğitimlerinden faydalanabilmesinin önü açılacak.

VALİ’DEN DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kente kazandırılacak yatırım dolayısıyla desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Valilik açıklamasında, yeni tesisin Kırıkkale’ye kazandırılmasında verilen destek ve katkıların önemine vurgu yapıldı.

KIRIKKALE’DE YÜZME TESİSLERİNİN SAYISI ARTIYOR

Kırıkkale genelinde mevcut 1 olimpik, 1 yarı olimpik ve 6 portatif yüzme havuzuna ilave olarak yeni bir yarı olimpik tesisin daha planlanması, kentin yüzme branşındaki altyapısının geliştirilmesine yönelik önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte başlayan süreçte, yeni tesisin tamamlanmasının ardından Kırıkkale’de yüzme eğitimi ve sportif faaliyetler için daha geniş bir altyapının oluşturulması hedefleniyor.

İl merkezinden ilçelere, beldelerden köylere kadar yüzme sporunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan çalışmalarla birlikte, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” hedefinin daha geniş bir kesime ulaştırılması ve çocukların küçük yaşlardan itibaren yüzme sporuyla buluşturulması amaçlanıyor.

Kırıkkale’ye kazandırılacak yeni yarı olimpik yüzme havuzunun, kentin spor altyapısına uzun vadeli katkı sağlaması ve yüzme branşında yeni sporcuların yetişmesine imkân oluşturması bekleniyor.