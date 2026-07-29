Kırıkkale'nin gizli yaşamı gün yüzüne çıktı: Doğaya kurulan fotokapanlar yaban hayatını anbean kaydetti

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayatının izlenmesi ve veri toplanması amacıyla kentin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, bozkırın el değmemiş alanlarındaki canlılığı kayda aldı. Gece ve gündüz kesintisiz kayıt alan cihazların kadrajına vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası ve kınalı keklik gibi birçok tür girdi. Gölde süzülen angutlar ise seyri güzel manzaralar oluşturdu.