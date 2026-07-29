Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayatının izlenmesi ve veri toplanması amacıyla kentin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, bozkırın el değmemiş alanlarındaki canlılığı kayda aldı. Gece ve gündüz kesintisiz kayıt alan cihazların kadrajına vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası ve kınalı keklik gibi birçok tür girdi. Gölde süzülen angutlar ise seyri güzel manzaralar oluşturdu.
Kırıkkale'nin gizli yaşamı gün yüzüne çıktı: Doğaya kurulan fotokapanlar yaban hayatını anbean kaydetti
Kırıkkale'de doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlar; vaşak, karaca, kurt ve su samuru gibi çok sayıda yaban hayvanının yaşam mücadelesini kaydetti. Bölgedeki tür çeşitliliğini gözler önüne seren görüntüler, yaban hayatını koruma çalışmalarına da ışık tutuyor.Kaynak: İHA
DOĞAL YAŞAM DÖNGÜSÜ ANBEAN KAYDEDİLDİ
Doğadaki zorlu hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seren kayıtlar, ekosistemdeki av ve avcı ilişkisini de ortaya koydu. Fotokapanlara yansıyan anlarda bir tilkinin yaban tavşanını avladığı kareler yer alırken, diğer canlıların da besin arayışındaki hareketleri kaydedildi. Su samurunun sudaki süzülüşü, karaca ve kurdun arazideki takibi ile vaşağın sessiz adımlarla ilerleyişi görüntülerde dikkat çekti.
KORUMA VE DENETİM ÇALIŞMALARINA REHBERLİK EDİYOR
Yaban hayatına müdahale edilmeksizin çekim yapılmasını sağlayan fotokapan teknolojisi; bölgedeki canlıların türü, popülasyonu, yayılım alanları ve davranış modellerinin tespitinde kritik rol oynuyor. Elde edilen veriler doğrultusunda hayvanların kullandığı geçiş rotaları, beslenme ve barınma alanları yakından izleniyor. Bu takip çalışmaları, habitatlardaki değişimlerin incelenmesinin yanı sıra kaçak avcılığın önüne geçilmesi ve ekolojik dengenin korunması adına yürütülen saha faaliyetlerine rehberlik ediyor.