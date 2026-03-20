Kaza, Ankara-Kırıkkale D200 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 06 EIC 107 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sol şeritte seyreden M.T. yönetimindeki 06 FTE 967 plakalı otomobile çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, A.E. idaresindeki 06 EMC 323 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücü M.T. ile İ.T. ve İ.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.