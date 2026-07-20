Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.T. yönetimindeki 38 AIB 033 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. idaresindeki 06 FCA 41 plakalı Opel marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından H.B.'nin kullandığı 35 BUV 403 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada, 06 FCA 41 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.