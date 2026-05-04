Yaklaşık 85 haneden oluşan köyde meydana gelen heyelan, özellikle bazı evlerde ciddi hasara yol açtı. Kemal Karaburçak (73) ve eşi Döndü Karaburçak’ın (72) yaşadığı evde oluşan çatlaklar nedeniyle yapı kullanılamaz hale geldi ve tahliye edildi. Yaşlı çift, Delice Kaymakamlığı tarafından geçici olarak köydeki sağlık evine yerleştirildi. Hasar gören diğer yapılarda ise o sırada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hem evlerde hem de köy camisinde detaylı incelemeler yaptı. Zeminde oluşan yarıklar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilerek teknik raporlar hazırlandı.

Köy muhtarı Kenan Çakıltepe, yaşanan süreci anlatarak, yağışların ardından toprakta kaymaların başladığını ve durumu hızla yetkililere bildirdiklerini ifade etti. Çakıltepe, yetkililerin kısa sürede köye gelerek gerekli incelemeleri yaptığını ve son günlerde zemindeki çatlakların arttığını belirtti.

Köy sakinlerinden Haydar Demirtaş ise heyelanın giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, durumun ciddiyetini vurguladı. Demirtaş, özellikle köyün alt kesimlerinde ve cami çevresinde riskin arttığını, yaklaşık 15-20 evin tehlike altında olduğunu söyledi. Bölgenin heyelan sahası olarak değerlendirildiğini belirten Demirtaş, ilerleyen süreçte köyün taşınmasının bile gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Yetkililerin süreci yakından takip ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Demirtaş, köylülerin endişelerinin giderilmesini beklediklerini söyledi.

Köy sakinlerinden Cengiz Bulut da evinde çatlaklar oluştuğunu belirterek, yapılan incelemelerden memnun olduklarını ve en kısa sürede çözüm beklediklerini ifade etti.