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Kaynak: AA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa aracılık ve yer temini ile reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ekip ve 123 personelin katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, şırınga ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, suç unsuru olabilecek dijital materyallere el konuldu.