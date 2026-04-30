Kırıkkale’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. İlçe genelinde uyuşturucu ticaretini deşifre etmek amacıyla başlatılan teknik ve fiziki takip süreci, uyuşturucu maddelerin gizlenme yöntemlerini ve ticaret ağını ortaya çıkardı.

ADIM ADIM TAKİP, DARBE VURAN BASKIN

Operasyonun ilk aşamasında ekipler, A.C.Ç. isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada 13 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bu maddeleri temin eden ve bölgede uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen A.G. isimli şüpheliye ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin aracında yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu trafiğinin boyutu gözler önüne serildi.

ELE GEÇİRİLENLER: 743 HAP VE SIVI EMDİRİLMİŞ PEÇETELER

Zanlının aracında yapılan aramalarda uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için başvurduğu yöntemler dikkat çekti. Operasyon kapsamında şu materyallere el konuldu:

743 adet sentetik ecza hapı,

Peçeteye emdirilmiş vaziyette 18,1 gram sentetik kannabinoid (bonzai türevi),

2 gram kokain,

1 adet uyuşturucu kullanma aparatı,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 725 lira nakit para.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.