Kırıkkale'de 65 yaşındaki Sebahattin Ünsal, Halildede köyündeki bahçesinde duvar örmek için traktörün römorkundan briket indirdiği sırada zemine düştü. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı kontrolde Ünsal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ünsal'ın cenazesi, Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırıkkale'de traktörün römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde traktörün römorkundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
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