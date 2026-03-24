Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ahılı Caddesi’nde gerçekleştirdiği dron destekli denetimlerde ilginç bir olay yaşandı. Uygulama noktasını fark edince ters yöne girerek kaçmaya çalışan bir sürücü, dron takibinden kurtulamadı. Gökyüzünden saniye saniye izlenen sürücünün, bir süre sonra farklı bir araçla tekrar aynı uygulama noktasına doğru hareket ettiği ekiplerce tespit edildi.

EHLİYETİ YOK

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan kontrollerde sürücü Ö.Ö’nün sürücü belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Ö.Ö'ye, sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak, trafik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine uymamak ve tek yönlü yolda ters istikamette seyretmek maddelerinden idari para cezası uygulandı. Araç ise trafikten men edildi.