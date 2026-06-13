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Kaynak: AA

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yer alan Sarıkayalar Kayalığı, her yıl ağırladığı leylek yoğunluğuyla bölge halkının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

İlkbahar mevsiminin gelişiyle birlikte ilçeye göç eden leylekler, merkezdeki elektrik direkleri ile cami kubbelerinde yuvalarını kurarak kuluçka dönemini bu bölgede geçiriyor.

İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta konumlanan ve rüzgar ile yağmur sularının binlerce yıllık aşındırması sonucu sarı tonlarını alan heybetli kaya kütleleri, leyleklerin bölgedeki en önemli durak noktası haline geldi.

Özellikle gün batımı saatlerine doğru kayalıkların üzerinde bir araya gelerek görsel bir şölen sunan göçmen kuşlar, ilçe sakinleri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

İlçenin hemen yanı başından geçen Kızılırmak’tan avladıkları küçük balıklar ve nehir ekosistemindeki canlılarla beslenen leylekler, yavrulama dönemini burada güvenle tamamlıyor. Sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıcak bölgelere doğru yeniden göç yolculuğuna çıkıyor.