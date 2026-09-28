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Kaynak: Haber Merkezi

Kırıkkale / Savaş Atıcı / Yeniçağ



Kırıkkale’de hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığı vakasının tespit edilmesi üzerine Kırıkkale Hayvan Pazarı'nın geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilde tespit edilen şap hastalığı vakası nedeniyle hastalığın yayılmasının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Kırıkkale Hayvan Pazarının ikinci bir karara kadar geçici olarak kapatıldığı, hastalık mihrakı ve çevresinde hayvan hareketlerinin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından kontrol ve denetimlerin sürdürüldüğü, gerekli veteriner sağlık tedbirlerinin uygulandığı ifade edildi.

Şap hastalığıyla mücadele kapsamında belirlenen karantina ve biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, yetiştiricilere de önemli uyarılarda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerin hayvan hareketleri ile hayvan alım ve satımında resmî makamlarca alınan kararlara ve veteriner hekimlerin uyarılarına riayet etmelerini istedi.

Açıklamanın sonunda, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla alınan tedbirlere tüm yetiştiricilerin ve vatandaşların hassasiyet göstermesi çağrısında bulunuldu.