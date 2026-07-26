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Kaynak: İHA

Yangın, sabah saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Es Turizm’e ait 71 AAC 486 plakalı Mercedes marka minibüsün motor bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın başladı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olay nedeniyle minibüste maddi zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde çalışma gerçekleştirdi.