Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetim noktasına yaklaştığı sırada polis ekiplerini fark eden bir sürücü, yakalanmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Aracını yol kenarında bulunan bir büfenin önüne park eden şahıs, sanki araçla bir ilgisi yokmuş gibi davranarak yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Sürücünün şüpheli hareketleri, havada asılı duran polis dronu tarafından saniye saniye izlendi. Denetimin sona ermesini beklemek için bir süre çevrede vakit geçiren sürücü, her adımının takip edildiğinden habersizce aracının yanına geri döndü. Aracına binmeye hazırlanan sürücü, o esnada kendisini bekleyen trafik ekipleriyle karşılaştı.