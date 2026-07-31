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Kaynak: DHA

Kırıkkale Yenimahalle 191. Sokak'ta bulunan kapalı pazar yerinde, akşam saatleri meydana gelen olayda, 51 yaşındaki boya işçisi R.C., müteahhit M.P. ile birlikte pazar yerinde yapılacak olan boya işlemleri için pazar yerine geldi.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ!

Boyanacak alanları kontrol etmek için pazar yerinin çatısına çıkan R.C., bastığı zeminin kırılması sonrası metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan R.C., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.