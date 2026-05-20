Kaza, Yahşihan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F.I. yönetimindeki 06 DJ 0616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

ÇARPMANIN ARDINDAN MOTOR BÖLÜMÜ ALEV ALDI

Şiddetli çarpışmanın hemen ardından otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile hızla müdahale etti. Yapılan yoğun çalışma neticesinde yangın büyümeden ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

SÜRÜCÜ MUCİZE ESERİ YARA ALMADI

Korku dolu anların yaşandığı kazada, otomobil sürücüsü H.F.I. araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak büyük bir mucize eseri kazayı yara almadan atlattı.

Yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen otomobil, trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.