Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araç sürücüsü T.D.'nin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 4 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.