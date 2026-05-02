Kırıkkale’de kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelan, köyde hasara yol açtı.

Olay, Delice ilçesine bağlı Derekışla Köyünde yaşandı. Şiddetli yağış sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 yapı zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Heyelan nedeniyle Kemal Karaburçak ve eşi Döndü Karaburçak’ın yaşadığı kerpiç evde ciddi çatlaklar oluştu. Yapılan incelemelerin ardından evin kullanılamaz hale geldiği belirlenerek tahliye kararı alındı. Yaşlı çift, Delice Kaymakamlığı tarafından köydeki sağlık evine yerleştirildi.

Hasar gören diğer yapılarda ise o sırada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Evinden tahliye edilen Döndü Karaburçak, kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, “Bizi buraya taşıdılar, soba kurdular. İyilik unutulur mu” dedi. Eşi Kemal Karaburçak da sabah saatlerinde evin çevresinde oluşan yarıkları fark ettiklerini ve durumu muhtarlığa bildirdiklerini anlattı.

Köy muhtarı Kenan Çakıltepe ise olayın ardından hızlı şekilde ilgili kurumlara haber verildiğini, ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

Heyelanla ilgili inceleme başlatıldı.