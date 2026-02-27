Kırıkkale Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen programda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülçin Üstün Serpim, kadınlarla buluştu.

Serpim, kadın sağlığında erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, düzenli kontrollerin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Programda ayrıca Proje Koordinatörü Ecem Doğan ile Eğitimci Tuna Kavak da kadınların bilinçlendirilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ifade etti.

Programın ardından Belediye Başkanı Ahmet Önal makamında ziyaret edildi, proje hakkında bilgiler verildi.