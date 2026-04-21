Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler...

İlkbaharın gelmesiyle birlikte uzun göç yolculuğunun sonuna gelen leylekler, Kırıkkale'de sürü halinde görülmeye başlandı. Martılarla beraber aynı alanda hareket eden leylekler, muazzam görüntüler oluşturdu.

Haberi Paylaş
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 1

İlkbaharın gelmesiyle birlikte uzun göç yolculuğunu tamamlayan leylekler, Kırıkkale Katı Atık Sahası çevresinde görülmeye başlandı. Anadolu semalarına dönen leylekler, yiyecek bulmanın kolay olduğu alanlara yöneliyor.

1 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 2

Katı Atık Sahası çevresi de bu noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle bu dönemde sürü halinde görülen leylekler, zaman zaman gökyüzünde toplu halde süzüldükten sonra beslenmek için alana iniyor.

2 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 3

Tesis çevresinde bulunan martılar da aynı hareketliliğe eşlik ediyor. Zaman zaman aynı noktada bir araya gelen leylekler ve martılar, doğadaki uyumu yansıtan görüntüler ortaya çıkarıyor.

3 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 4

Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Müdürü Hacer Şeran, baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin yiyecek bulmanın kolay olduğu tesis sahasına geldiğini belirtti.

4 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 5

Özellikle bu dönemlerde leyleklerin sürü halinde görülebildiğini ifade eden Şeran, araçların sahaya gelmesiyle birlikte alanda hareketlilik başladığını, leyleklerin de beslenmek için bölgeye indiğini söyledi.

5 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 6

Martıların da zaman zaman aynı şekilde sahaya geldiğini dile getiren Şeran, bu görüntülerle sık sık karşılaştıklarını kaydetti.

6 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 7

Leyleklerin her yıl belli dönemlerde bölgede konakladığını belirten Şeran, gözlemlerine göre kuşların sonbahara kadar alanda kaldığını ifade etti.

7 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 8

Şeran, gökyüzünde sürü halinde uçup ardından toplu şekilde alana inmelerinin dikkat çekici görüntüler oluşturduğunu sözlerine ekledi.

8 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 9
9 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 10
10 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 11
11 12
Kırıkkale'de gökyüzü bir anda karardı, görenler gözlerine inanamadı: İşte o görüntüler... - Resim: 12
12 12
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro