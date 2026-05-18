Kırıkkale Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Kırıkkale Belediyesi destekleriyle düzenlenen "Gençlik Haftası Halk Koşusu" büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Millet Bulvarı üzerinde organize edilen yarışın startı, Belediye Başkanı Ahmet Önal tarafından verildi. Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda ter döken sporcular; 15 yaş altı ve 15 yaş üstü olmak üzere iki ayrı kategoride, kadınlar ve erkekler sınıflarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinliğe; Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş da katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Dört farklı kategoride yapılan yarışlar sonunda kürsüye çıkan isimler şu şekilde sıralandı:

15 Yaş Üstü Erkekler:

Bahattin Güney

Yusuf Önal

Erhan Karaman

15 Yaş Altı Erkekler:

Yunus Emre Günyaktı

Hasan Hüseyin Gümüşhan

Eymen Erdem

15 Yaş Üstü Kadınlar:

Elif Mert

Zehra Yaylacı

Yaren Yıldız

15 Yaş Altı Kadınlar:

Zeynep Kurtoğlu

Asya İkra Yeşil

Selin Canyurt



15 yaş üstü erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan milli sporcu Bahattin Güney, memleketinde yarışmanın kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, "Kürsüye alışık biriyim ama kendi memleketimde birinci olmak çok başka bir duygu. Kendi halkımın önünde koşmak bana ayrı bir mutluluk verdi" ifadelerini kullandı.

15 yaş üstü kadınlar kategorisinin birincisi Elif Mert ise Kırıkkale'de böyle bir organizasyonun yapılmasından mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kırıkkale adına koşmak ve öğrencilerimin beni burada izlemesi beni gururlandırdı. Yarışmaya hazır gelmiştim ve birinci oldum. Bu tür organizasyonların devam etmesini istiyorum."

Aynı kategoride ikinci sırayı alan Zehra Yaylacı, parkurun çok güzel olduğunu ve yarışırken eğlendiğini ifade ederek bu tür etkinliklerin artmasını diledi. Üçüncü olan Yaren Yıldız da organizasyonda yer almaktan keyif aldığını ve gelecekte daha iyi dereceler elde etmek istediğini dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri, 19 Mayıs'ta düzenlenecek resmi törenle sahiplerine takdim edilecek.