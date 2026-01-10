Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Yahşihan ilçesinde fuhuşa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, üç ayrı apart dairede para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 kadın gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, fuhuş faaliyetinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirilirken, fuhuşa aracılık ettiği belirlenen bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer kadınlar ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.