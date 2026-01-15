FETÖ firarisi emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir hükümlüyü gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ihraç adliye personeli R.B. (45), düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.