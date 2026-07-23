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Kaynak: İHA

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında görev başındaki bir jandarma personeli yaşamını yitirdi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada uzman çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Keyvanoğlu yönetimindeki 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D. idaresindeki 71 AK 525 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Engin Keyvanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Keyvanoğlu'nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Engin Keyvanoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar çekiciyle otoparka götürülürken, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Diki de olay yerine gelerek incelemeler hakkında bilgi aldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.