Kırıkkale’de Başpınar Kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 ADU 941 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran 71 AEM 052 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

OTOMOBİLDEN FIRLAYIP LEVHAYA ÇARPTI

Çarpışmanın şiddeti o kadar büyüktü ki, otomobil içerisinde bulunan Eda T., aracın camından fırlayarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Eda T. ve araçta bulunan diğer yaralı O.A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastaneden acı haber tez geldi; ağır yaralı olarak ameliyata alınan Eda T., doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Diğer yaralı O.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, park halindeki çekicinin konumu ve otomobilin süratiyle ilgili inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.