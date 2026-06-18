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Kaynak: İHA

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GERİ MANEVRA YAPAN KAMYON ÇARPTI

Olay, öğle saatlerinde Çelebi ilçesi Gülveren Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (31) idaresindeki 06 FFV 617 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada Şehriban Ercan’a (87) çarptı. ÇYÇ Lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü M.Y. ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri manevra yaptığı sırada yaşlı kadına çarptığı, çevredeki vatandaşların ise hemen yardıma koştuğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.